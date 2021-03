Sonic the Hedgehog™ 30th Anniversary - Une bande-dessinée pour célébrer le 30ème anniversaire du hérisson bleu

Eternel rival de Mario aux yeux des fans de SEGA, Sonic a su traverser les âges (non sans mal) pour atteindre l'âge canonique des 30 années d'existence. A cette occasion, SEGA of America et IDW Publishing viennent de révéler la parution d'une bande-dessinée à l'occasion de cet anniversaire. Dénommée Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Special, Proposant 3 histoire pour un total de 80 pages d'aventures colorées, cette bande-dessinée devrait pointer le bout de son nez dans le courant du mois de juin 2021. A noter que cette dernière sera proposée à la vendre avec différentes couvertures.

“Seasons of Chaos” est la première des trois histoires de ce 30th Anniversary Special. Elle est imaginée par Flynn, Hammerstrom et Graham : Sonic traverse les saisons à la recherche des Chaos Emeralds aux côtés de ses amis de toujours Miles “Tails” Prower, Knuckles the Echidna, Amy Rose, Mighty the Armadillo et Ray the Flying Squirrel.

Le redoutable Dr. Eggman est au centre de la seconde histoire, avec le surprenant et poignant “Dr. Eggman’s Birthday” par Galligan et Rothlisberger… parce qu’il ne faudrait pas oublier que l’infâme docteur, ennemi de toujours de Sonic, est lui aussi concerné de très près par ce grand événement !

Enfin, la troisième histoire s’annonce bourrée d’action et d’humour : dans “Sonic Learns to Drive”, par les frères McElroy et Fonseca, Sonic fait face à un défi ardu plutôt inhabituel ! Alors que l’être vivant le plus rapide de la planète peut doubler sans effort n’importe quel véhicule, aura-t-il la patience d’apprendre à ronger son frein derrière un volant… ou va-t-il pour une fois rester sur le bord de la route ?

Les fans les plus ardents se tourneront vers la Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Celebration: The Deluxe Edition, une version hardcover prestigieuse accompagnée de bonus spéciaux au prix de 19,99 $. Prévue pour le 5 octobre prochain, cette Deluxe Edition offrira une histoire additionnelle signée Gale Galligan, une galerie de couvertures, un bonus “From Script to Comic” et bien plus encore !

Mais ce n’est pas tout ! Pour fêter les 30 ans de Sonic, IDW sortira également Sonic The Hedgehog: The IDW Collection, Vol. 1, le 22 juin prochain au prix de 59,99 $. C’est le début d’une nouvelle collection d’éditions hardcover de grande taille qui regroupe les séries actuelles, les publications annuelles et les mini-séries dans l’ordre recommandé de lecture. Avec tout ce dont un débutant a besoin mais aussi tout ce qu’un fan absolu rêve d’avoir, le premier volume regroupe les publications 1 à 12 des comics Sonic the Hedgehog d’IDW, avec l’ensemble des arcs narratifs “Fallout”, “The Fate of Dr. Eggman” et “Battle for Angel Island”.