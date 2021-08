Monster Harvest - Vivez une journée typique entre cultures de jour et combat de monstres de nuit

Développé par Maple Powered Games et ayant subit moult retards depuis son annonce en 2020, Monster Harvest sortira sur Nintendo Switch le 31 août 2021 . Nous avons eu l'occasion de jouer à cette version en amont, et malgré un lot important de soucis rencontrés, nous avons néanmoins pu réaliser une petite vidéo de gameplay dévoilant une partie des activités qui vous attendent. Pour rappel Monster Harvest est un mix entre Harvest Moon / Stardew Valley et Pokémon, où votre personnage devra combiner les activités de fermier et d'éleveur de monstre.

Sauf changement de dernière minutes, Monster Harvest est attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 31 août au tarif de 19,99€.

