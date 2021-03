Monster Harvest prend date sur Nintendo Switch

Monster Harvest est le jeu que l'on attendait tous, vous allez enfin pouvoir cultiver des monstres. Savant mélange entre RPG à la Pokémon et simulateur de cultivation avec un style Pixel Art très rétro, le jeu est attendu sur Nintendo Switch le 13 mai prochain . Les vastes plaines de Planimalis et ses nombreux monstres à faire muter vous-même n'attendent que vous. Retrouvez la bande-annonce de ce jeu atypique en fin d'article.

Une aventure à la ferme pas comme les autres !

Préparez-vous à embarquer dans une aventure unique et commencez votre nouvelle vie à Planimalis. Développez votre propre ferme, bâtissez et personnalisez votre maison, fabriquez vos propres meubles, confectionnez de délicieuses confitures et faites muter vos plants pour créer des compagnons loyaux et sans peur à emmener au combat !



Découvrez et affrontez les Planimaux



Durant votre épopée à Planimalis, vous rencontrerez d'étranges slimes qui peuvent faire muter vos plants de façon totalement inattendue ! Selon la saison, le slime ou le plant que vous faites muter, vous pourrez créer jusqu'à 72 mutations différentes !

Les Planimaux sont de loyales plantes mutantes qui restent à vos côtés contre vents et marées. Ils deviendront des compagnons essentiels lors de vos aventures à travers Planimalis, où vous pourrez participer à des combats au tour par tour passionnants et explorer des donjons afin de venir à bout de la terrible SlimeCo. "



Attention à la météo !



Planimalis a trois saisons uniques qui ont chacune un effet sur la façon dont vous jouez. Ce que vous pouvez faire pousser varie en fonction de la météo et des saisons, alors attendez-vous à de curieuses mutations selon la période de l'année ! "

Vous disposez de plusieurs façons de construire et de personnaliser la meilleure des fermes dans Monster Harvest ! Confectionnez et placez des dizaines d'objets et faites de votre ferme un endroit unique en son genre avec des objets artisanaux ! Déverrouillez les tuyaux d'irrigation, la machine à pickles et plus encore, pour faire de vos récoltes des produits prêts pour le marché.



Caractéristiques