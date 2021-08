Monster Harvest écope d'un nouveau report

Officiellement annoncé depuis août 2020 par Merge Games et Maple Powered Games, l'actualité de ces derniers mois se résume hélas à des annonces de reports du jeu Monster Harvest. Alors que le 19 août devait enfin être la ligné d'arrivée nous permettant de mettre la main sur le jeu mélangeant les univers de Pokémon et Stardew Valley, un nouveau communiqué paru ces dernières heures annonce un énième report du jeu.

Toutefois il ne faudra visiblement pas attendre bien longtemps, Monster Harvest étant ainsi décalé du 19 au 31 août 2021. Maintenant date définitive ou énième report en vue ? C'est ce que nous verrons dans les prochaines semaines.

Monster Harvest est un simulateur d'agriculture pixelisé avec une touche d'originalité ! Vous vous retrouverez à commencer une nouvelle vie à Planimal Point, prêt à développer votre propre ferme, à personnaliser votre maison, à fabriquer vos propres meubles et à faire de délicieuses confitures. De plus, vous pouvez même faire muter vos cultures pour créer des compagnons loyaux et féroces à emmener au combat !

Au cours de votre voyage à Planimal Point, vous découvrirez d'étranges Slimes qui peuvent faire muter vos cultures d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée ! Selon la saison, le Slime ou la culture que vous faites muter, vous pourrez créer jusqu'à 72 mutations différentes !

Certaines cultures se transformeront en Planimals, des cultures mutantes loyales qui resteront à vos côtés contre vents et marées. Ils seront un compagnon essentiel dans votre aventure à travers Planimal Point, participant à des batailles palpitantes au tour par tour et explorant des donjons pour tenter de faire tomber la diabolique SlimeCo.