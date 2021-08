Monster Harvest - A lire avant d’acheter la version Nintendo Switch

Bonjour à tous, petit papier assez particulier aujourd’hui, concernant la sortie d’un jeu indépendant à paraître ce mardi 31 août sur Nintendo Switch : Monster Harvest. Comme vous le savez, en tant que média indépendant, Nintendo-Master collabore avec divers éditeurs, développeurs, et agences de relation-presse afin de relayer l’actualité du jeu vidéo, et de vous fournir également des tests de jeu vidéo.

S’il nous arrive de faire des tests spontanés après avoir fait l’acquisition de jeux qui nous ont tapé dans l’œil, nous avons aussi la chance d’avoir la confiance des acteurs du marché afin de disposer de jeux avant leur date de sortie officielle, afin de vous fournir des tests avant ou peu après leur sortie officielle.

Monster Harvest, développé par Maple Powered Games et édité par Merge Games fait partie des derniers titres à nous avoir été envoyé dans le cadre de la réalisation d’un test. Comme beaucoup de titres, Monster Harvest va se voir bénéficier d’un patch day one censé corriger plusieurs bugs déjà connus et recensés par le développeur, dont un bloquant simplement la progression du jeu au bout d’un mois in-game.

Comme vous l’aurez compris, ce bug empêche votre serviteur, tout comme les autres médias, de profiter du titre dans sa globalité sur Nintendo Switch pour donner un avis complet. Et en plus de cela, j’ai eu la chance (ou la malchance) de découvrir divers autres bugs, non présents dans la liste connue du développeur. J’ai ainsi envoyé les divers bugs recensés au service Relation Presse Evolve en charge du jeu, afin que ces derniers soient communiqués au développeur, pour pouvoir (je l’espère) être corrigés avant la sortie officielle du jeu le 31 août . Seulement voilà, la majeure partie de ces bugs nécessite un redémarrage du jeu, ce qui implique de longues minutes, voire heures de jeu, perdues pour rien, et entachant grandement l’expérience de jeu.

Si je dois sortir un test du jeu en l’état sans avoir le patch day-one, en n’ayant pas vu une bonne partie du contenu du jeu, et en ne sachant pas si les bugs ont été corrigés, je me retrouve dans deux situations possibles :

Je mets une mauvaise note au jeu basé sur mon expérience, au risque que les bugs soient corrigés au moment de la publication du test, et je passe pour un incompétent.

Je reste souple, et je mets une note correcte au jeu, en me fiant à la bonne foi du développeur, en sachant que je n’ai pas vu une bonne partie du jeu. Le patch ne corrige pas des défauts importants, et là aussi je passe pour un idiot, mais en plus, j’aurai peut-être incité à l’achat quelques-uns parmi vous pour un jeu qui est à l’heure actuelle loin d’être jouable de manière optimale.

Devant ce choix cornélien, je préfère opter pour une 3ème voie, reporter mon test de plusieurs jours, afin de pouvoir télécharger le fameux patch day-one et voir quel sera le produit final du titre avant de rendre ma note définitive. Cela étant, je ne peux pas rester silencieux sur ces nombreux bugs décelés, et j’aimerais ainsi recommander aux joueurs Nintendo Switch qui nous lisent de patienter un peu avant de foncer sur l’achat de cette version, au moins jusqu’aux premiers retours concernant ce fameux patch day-one.