Monster Harvest - L'enfant caché de Pokémon et Stardew Valley se dévoile sur Nintendo Switch

Profitant de l'engouement lié à la gamescom 2020, Merge Games et Maple Powered Games viennent de dévoiler au public un étrange jeu semblant être un parfait mélange des univers de Pokémon et Stardew Valley : Monster Harvest. Attendu dans le courant de l'année 2020 sur diverses plateformes dont la Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel accompagné d'un premier trailer de présentation.

Présenté pour la première fois dans l'émission Future Game Show, préparez-vous à cultiver, collecter et faire muter vos cultures et à les emmener au combat ! Débordant de multiples zones à explorer, les joueurs peuvent créer et construire leur propre ferme ou leur maison de rêve. Monster Harvest mélange les mécanismes des RPG, l'exploration et l'action dans le monde vibrant de Planimal Point.

En offrant une fusion de jeu d'agriculture addictif, avec des éléments de RPG et des mécanismes de combat inclus, Monster Harvest apporte une nouvelle dimension à l'action des RPG. De la mutation de vos cultures en plusieurs variantes différentes et de leur mise en combat, à la collecte d'une multitude de compagnons Planimal pour vous aider à combattre les ennemis et à explorer le monde avec, Monster Harvest apporte un éventail d'éléments différents à travers son monde lumineux et coloré.

Explorez à travers trois saisons uniques qui peuvent affecter votre façon de jouer, avec un temps bizarre et des saisons changeant les cultures que vous pouvez faire pousser - faites attention aux mutations étranges pendant la saison noire qui peuvent dominer la terre !

Caractéristiques :