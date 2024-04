Sonic Heroes : un remake en préparation sur Nintendo SWITCH 2

On le sait, SEGA prépare actuellement de nombreux reboots de jeux cultes qui ont contribué à forger sa légende comme Jet Set Radio, Crazy Taxi, Shinobi, Golden Axe et Streets of Rage. Dans le même temps, on sait aussi que, comme Nintendo avec Mario, SEGA mise à fond sur sa mascotte, Sonic. On peut donc s'attendre à retrouver aussi d'anciens jeux Sonic remis au goût du jour comme la société l'à déjà fait plusieurs fois, notamment avec SONIC Colours Ultimate en 2021 .

Si beaucoup de fans rêvent d'une nouvelle version de Sonic Adventure, inoubliable premier Sonic 3D sorti en 1998 sur Dreamcast, le site Universo Nintendo et le leaker, bien connu, Midori croient savoir que SEGA plancherait plutôt actuellement sur un remake de Sonic Heroes pour la Nintendo SWITCH 2 (nom communément utilisé pour évoquer la prochaine console de Nintendo).

Pour mémoire, Sonic Heroes est un jeu d'action-plateforme en 3D sorti en 2003/2004 sur PS2, Xbox et GameCube dans lequel le joueur ne dirige pas un mais trois personnages à la fois dont il doit combiner les spécificités pour progresser. Clairement moins iconique que Sonic Adventure, Sonic Heroe avait d'ailleurs été diversement apprécié à sa sortie mais, à priori, il avait remporté un bon succès populaire. Notez qu'à l'époque, l'aventure se jouait en solo (malgré un mode deux joueurs annexe, en écran splitté) mais si le jeu revenait aujourd'hui, le gameplay pourrait facilement être adapté en multijoueur...

De toute façon, à ce stade, il ne s'agit que de pures spéculations basées sur une rumeur. De plus, si Universo Nintendo et Midori sont sûrs de leur "info", ils l'ont depuis quelque peu tempéré en précisant que le titre n'était pour le moment qu'à l'état de projet, la phase de développement active n'ayant pas commencer.

Autant dire que si le remake de Sonic Heroes est bien sur les rails, on n'est pas prêt d'y jouer et il faudra patienter entre deux ou trois ans pour le retrouver dans nos consoles. En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

