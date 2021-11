Nintendo lance les promotions de Noël, un acheté, le deuxième offert, sur le My Nintendo Store FR

Si vous cherchez des petits cadeaux de Noël estampillés Nintendo, vous pouvez dès à présent faire un tour sur le My Nintendo Store FR. En effet, la version française de la boutique en ligne de Nintendo a reçu une petite mise à jour lui ajoutant des promotions pour les fêtes. Ainsi, si vous achetez une Nintendo Switch Lite sur le site, elle vous coûtera 219,99€ , les frais de port étant offert. Par ailleurs, l'opération de Noël " un acheté, le deuxième offert" , vous permet de bénéficier de deux articles pour le prix d'un parmi les jouets et les goodies Du côté des articles de mode, un article acheté permet sinon d'obtenir une ristourne de -50% sur le deuxième. Notez que si la manette N64 n'est plus disponible et ne reviendra pas avant l'année prochaine, pour le moment aucune nouvelle de la manette Mega Drive, disponible pourtant dans d'autres pays.

Actuellement sur le store, vous pouvez acheter notamment, outre les Switch Lite, des sacs à dos, des trousses, des porte-clés et d'autres articles estampillés Nintendo. Si vous voulez voir de quoi il retourne, rendez-vous sur le store FR de My Nintendo