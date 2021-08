Les cartes hanafuda Mario de retour en quantités limitées sur le store de My Nintendo

L'histoire de Nintendo débute avec les cartes hanafuda, un jeu de cartes fleuries que vous avez peut-être découvert ou pratiqués grâce à 51 WorldWide Games. En effet, c'est l'un des jeux de cartes disponible dans le jeu ce qui permet d'apprendre en douceur les règles et reconnaître les différentes séries. Si vous voulez en savoir plus, Nintendo vient de publier un article spécial que vous pouvez retrouvez ici.

Mieux, si vous voulez acheter un paquet de 48 cartes Hanafuda, vous le pouvez en ce moment sur My Nintendo Store. Alors attention, ce sont des cartes hanafuda Mario (avec un dos rouge) mais elles restent très belles et surtout elles sont officielles et éditées par Nintendo. Attention toutefois car les stocks sont limités.Les cartes ont déjà été proposées par le passé et ne sont jamais restées très longtemps; Pour les commander, il faut être inscrit sur le site de Nintendo et se rendre sur le store de My Nintendo

Le paquet de 48 cartes hanafuda est à 24,99€ + les frais de port de 6,99€.

. Ces cartes de Hanafuda sont illustrées par des personnages de Super Mario ! Hanafuda, qui signifie « jeu des fleurs », est un jeu de cartes traditionnel japonais qui a fait son apparition au 16e siècle. Les premières illustrations modernes auraient été créées vers le milieu du 18e siècle. La toute première activité de Nintendo, dès 1889, a été la fabrication et la commercialisation de cartes de Hanafuda. Les 48 cartes du jeu sont réparties en 12 séries de quatre cartes représentant les 12 mois de l'année. Chaque série est illustrée par une fleur ou une plante qui s'épanouit au mois correspondant, et présente aussi divers motifs de l'univers de Mario. Pour apprendre à jouer : Hanafuda Mario - règles du jeu

