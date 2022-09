Des autocollants Mario Kart 8 avec Splatoon, Zelda et Animal Crossing disponibles sur My Nintendo

Depuis la rentrée , et après une maintenance de plusieurs semaines , le My Nintendo Store de Nintendo France (et de nombreux autres pays européens) a fait peau neuve. On peut enfin acheter directement les consoles et les jeux Nintendo en physique (mais aussi des amiibo, des accessoires, etc) sur la boutique officielle de Nintendo. par ailleurs, le système pour obtenir des goodies via le programme de fidélité My Nintendo a été simplifié et les frais de ports banalisés à 2,99€ (pour les envois en France métropolitaine.) Pour le vérifier, vous pouvez depuis peu, obtenir trois séries de trois planches d'autocollants pour fenêtres Mario Kart 8 Deluxe représentant des items mais aussi les héros de Zelda, Splatoon et Animal Crossing. Chaque planche est à échanger contre 100 points Platine . Vous pouvez prendre les trois planches pour grouper les frais de port (toujours bloqués à 2,99€) Veillez cependant à vous connecter à My Nintendo avant de vous rendre sur le store de Nintendo. Plus d'infos sur My Nintendo.

Retrouvez quelques images des trois planches d'autocollants ci-dessous.

Faites chauffer la gomme ! Trois lots d'autocollants pour fenêtre Mario Kart 8 Deluxe sont disponibles en tant que récompenses My Nintendo, en échange de 100 points platine chacun !

Commandez-les dans le My Nintendo Store.

Pour voir les récompenses My Nintendo Store disponibles, sélectionnez « Produits dérivés » puis « Récompenses My Nintendo » dans le My Nintendo Store. Les récompenses My Nintendo disponibles actuellement dans le My Nintendo Store seront affichées. Vous pouvez commander les récompenses de votre choix tant que vous disposez du nombre de points platine requis. Vos points sont échangés automatiquement lorsque vous finalisez la commande.