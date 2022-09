My Nintendo Store - Jeux, consoles, éditions exclusives, bonus : la boutique en ligne FR de Nintendo fait peau neuve

On dit souvent que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même... Après une maintenance de plusieurs semaines , le My Nintendo Store de Nintendo France (et de nombreux autres pays européens) est de nouveau fonctionnel. Vous pouvez désormais, enfin, acheter directement les produits Nintendo directement via la boutique en ligne de Nintendo. Le store est pour l'instant en version bêta mais vous pouvez dès à présent commencer vos achats et cumuler des Points or- ou utiliser ceux que vous possédez. Il n'est cependant pas obligatoire d'avoir un compte Nintendo pour acheter des articles sur le store mais cela permet de cumuler des points (justement) et d'accéder aux articles exclusifs. Pour l'instant, les articles sont assez classiques dans les genres attendus et uniquement dédiés à la Nintendo Switch : consoles, jeux, manettes, Joy-Con, goodies, accessoires, amiibo... Les prix sont les prix de base généralement constatés sans promotion sachant que les frais de ports sont gratuits à partir de 24,99€ . La livraison standard est sinon désormais (en France métropolitaine) à 2,99€ (au lieu des fameux 6,99€ jusqu'à présent.) Evidemment, on peut penser qu'au fil du temps, des promotions, des bonus mais aussi des offres exclusives viendront agrémenter la boutique comme c'est le cas des boutiques US et japonaise. Notez qu'actuellement, vous pouvez obtenir une broche et un sac exclusifs pour l'achat en pré-commande de Splatoon 3. Par contre, il n'y a pas de trace de la fameuse édition exclusive de Xenoblade Chronicles 3... Espérons des précisions à ce sujet prochainement.

En attendant de découvrir tout ceci plus en profondeur, vous pouvez aller faire un tour sur le store officiel de Nintendo France en cliquant LA.