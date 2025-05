Hideki Kamiya et Masahiro Sakurai auront leur Nintendo Switch 2

La Nintendo SWITCH 2 sortira dans un mois mais la console est en précommande depuis quelque temps déjà.

Sur le My Nintendo Store, Nintendo a mis en place un système pour garantir une console à ses plus fidèles joueurs en fonction de leur temps de jeu (à condition qu'ils soient abonnés au Nintendo Switch Online et qu'ils acceptent les mails de Nintendo).

Malgré cela, face à l'engouement suscité par la nouvelle console, Nintendo est déjà certain qu'il ne pourra pas satisfaire tout le monde le jour J aussi bien aux Etats-Unis qu'au Japon.

Bien que Nintendo se soit (à priori) préparé en amont, on peut donc finalement s'attendre à voir des consoles vendues à des prix délirants mais aussi et surtout à ce que des joueurs soient déçus et en galère le 5 juin prochain . ..

Ce ne sera manifestement pas le cas d'Hideki Kamiya et de Masahiro Sakurai, puisque les deux célèbres développeurs ont, chacun leur tour, fait savoir sur leurs réseaux qu'ils avaient précommandé la console.

Ainsi, Masahiro Sakurai, dont on attend cette année Kirby Air Riders sur NS2, fait partie des "chanceux" ayant été tirés au sort par Nintendo pour pouvoir précommander la console. Idem pour Hideki Kamiya qui travaille actuellement sur OKAMI Sequel, qui a fait savoir qu'il avait précommandé la Nintendo SWITCH 2, Mario Kart World et la manette SWITCH 2 Pro. Que tous ceux qui sont dans la vibe (lèvent le doigt)

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

