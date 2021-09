Un Anneau pour Smartphone estampillé Legend of Zelda disponible "gratuitement" sur le My Nintendo Store

La boutique My Nintendo Store vous permettant d'échanger vos points platines gagnés via diverses activités vient d'accueillir un nouvel objet qui devrait ravir les fans d'une certaine saga légendaire. En effet, Nintendo propose donc, contre 500 points platines, un anneau pour smartphone (qui permet de poser le téléphone sur une surface plane ou bien d'insérer un doigt dans celui-ci pour plus de confort et un meilleur grip) estampillé The Legend of Zelda.

Visible ci-dessous, cet anneau prend donc naturellement la forme et les couleurs du célèbre bouclier hylien de Link. De quoi épater la galerie mais aussi probablement faire craquer les fans du héros à la tunique verte. Rappelons tout de même que cet objet étant "gratuit" d'une certaine manière puisque les points platines s'obtiennent en faisant des activités sur le site, en s'y connectant tout simplement ou bien encore en étant abonnés à la newsletter de Nintendo, il vous coûtera cependant 6,99 euros de frais de port avant de pouvoir poser le doigt sur dans cet objet. La vraie question que nous nous posons c'est allez-vous craquer pour ce sésame ?

Ne lâchez plus votre portable grâce à ce superbe anneau pour smartphone The Legend of Zelda ! Le motif est inspiré du légendaire bouclier Hylien que porte Link dans The Legend of Zelda: Link's Awakening sur Nintendo Switch. L'anneau permet de mieux tenir votre portable, et peut servir de support quand vous le posez sur une surface.

Matériaux et dimensions :

- Matériau de la base : acrylique ; matériau de l'anneau : alliage de zinc

- Dimensions de la base : 43 x 48 mm, épaisseur : 3 mm ; diamètre intérieur de l'anneau : 22 mm

Cette offre limitée est uniquement disponible sous forme de récompense My Nintendo !

Pour commander cet anneau pour smartphone The Legend of Zelda sur le My Nintendo Store, vous devez d'abord obtenir un code de récompense spéciale disponible sur My Nintendo. Rendez-vous ici pour échanger 500 points platine contre ce code de récompense, puis revenez sur cette page pour passer votre commande. Il vous suffira d'entrer votre code de récompense lors de la dernière étape.

Le code ne peut être utilisé que lorsque vous commandez l'anneau pour smartphone The Legend of Zelda sur le My Nintendo Store.

La commande est limitée à un anneau pour smartphone The Legend of Zelda par client. Vous pouvez lui adjoindre d'autres articles du My Nintendo Store. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer plus d'un code par commande. Le code de cette récompense ne peut pas être combiné avec un bon de réduction My Nintendo Store.

Les premiers arrivés seront les premiers servis ! Les stocks sont limités, nous vous invitons donc à obtenir votre code de récompense et à commander votre anneau pour smartphone The Legend of Zelda dès que possible. Pour passer votre commande, vous devez disposer d'une carte bancaire.

Cet article est gratuit. Cependant, si votre commande ne contient aucun autre article, vous devrez vous acquitter des frais de port suivants :

France et autres pays - 6,99 €