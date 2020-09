My Nintendo Store Japon s'apprête à faire peau neuve après une maintenance de 4 jours

C'est une petite info assez rare pour être signalée. A partir d'aujourd'hui, du 28 septembre au 1 er octobre, le store My Nintendo Japon sera en maintenance et donc indisponible. Durant cette courte période, il sera impossible de se connecter au service pour y effectuer des achats mais aussi pour vérifier l'avancée de ses commandes ou modifier ses coordonnées. Au terme des quatre jours, My Nintendo Store Japon devrait faire peau neuve mais évidemment, on ne sait pas encore de quelle façon... Signalons qu'au Japon, la boutique en ligne de Nintendo vend beaucoup plus d'articles, de jeux et d'amiibo que celle dédiée à la France et Nintendo compte en faire l'un des éléments dynamique de sa stratégie commerciale. Reste à voir si les autres stores des autres pays auront droit eux aussi à une mise à jour...