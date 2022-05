Xenoblade Chronicles 3 : les éléments de l'édition Collector ne seront disponibles que cet automne - Seul le jeu sera envoyé le 29 juillet

Initialement attendu en septembre, Xenoblade Chronicles 3 a vu sa sortie avancée de plusieurs semaines. Le jeu est désormais attendu pour le 29 juillet 2022 sur Nintendo Switch. Une bonne nouvelle, d'autant plus que Xenoblade Chronicles 3 débarque accompagné par une édition collector.

Incluant simplement le jeu dans un packaging spécial, un boîtier SteelBook et un livret d'illustrations de 250 pages , cette édition collector est exclusive au My Nintendo Store accessible via le site officiel de Nintendo. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent précommander cette édition spéciale pour être sûr de l'obtenir (voir notre news dédiée.)

Cependant, n'espérez pas recevoir cette édition collector le jour de la sortie du jeu. En effet, sur la page de précommande, Nintendo précise que seul le jeu en version boîte sera envoyé aux acheteurs, le 29 juillet . Les éléments propres à l'édition collector, à savoir le SteelBook, le livret d'illustration et même la boîte de l'Édition Collector ne seront expédiés que bien plus tard . La date de livraison est pour le moment estimée à " l'automne 2022 " sans plus de précisions. Nintendo précise que "Tous les articles seront expédiés gratuitement.".

Pour autant, cela reste une drôle de façon de faire mais en même temps, la sortie du jeu a été avancée... Donc en résumé : si vous précommandez aujourd'hui l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3, le 29 juillet vous ne recevrez que l''édition simple du jeu et vous devrez patienter au minimum deux mois (sachant que l'automne débute cette année, le 23 septembre et se termine le 20 décembre ) pour obtenir réellement votre édition collector (la boite en carton, le SteelBook et le livre.) On espère avoir plus de détails, et notamment une date de sortie plus précise pour le second envoi, prochainement. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet édition collector en kit.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juillet 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

