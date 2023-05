Nintendo Switch Online : grâce aux nouveaux éléments d'icônes, affichez votre passion pour le nouveau Zelda

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent se mettre aux couleurs de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ grâce à la première vague d'icônes dédiées au jeu disponibles depuis hier . En mélangeant des images, des fonds et des cadres, chaque joueur peut ainsi créer son icône personnalisée pour mettre son profil à la mode du moment. Comme d'habitude, les différents éléments vous coûteront entre 5 et 10 points Platine (des points que l'on obtient simplement en jouant ou en se rendant sur les sites de Nintendo). Vous avez une semaine pour faire votre choix sachant que vendredi prochain, la deuxième vague d'icônes viendra remplacer la première. Pour voir les icônes en images, retrouvez nos captures d'écran sur cette page.

NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre revue de presse ICI.

