De nouveaux jeux NES et Super Nintendo seraient prévus pour le Nintendo Switch Online

C'est durant le Nintendo Direct de mercredi dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) que Nintendo a officialisé l'arrivée des jeux N64 et Mega Drive sur Nintendo Switch via un "un pack additionnel" à l'abonnement du Nintendo Switch Online qui, rappelons-le, permet principalement de jouer en ligne sur Nintendo Switch, de sauvegarder ses parties dans le cloud mais aussi d'accéder à une bibliothèque de jeux NES et Super Nintendo jouables en local ou en ligne. Ce pack additionnel aura cependant un coût supplémentaire dont le prix n'a pas encore été révélé. Ainsi, en fonction de son désir de (re)jouer- ou pas, aux jeux N64 et Mega Drive, les joueurs pourront opter pour une formule d'abonnement au Nintendo Switch Online avec ou sans le pack additionnel.

Si, évidemment chaque joueur est libre d'acheter ou de ne pas acheter ce pack additionnel, beaucoup de joueurs ont manifesté leur étonnement voire leur mécontentement sur les réseaux face à cette augmentation de prix alors que l'accès à la bibliothèque de jeux NES et Super Nintendo apparaissait jusque-là comme un bonus au service centré avant tout sur le jeu en ligne. Sans compter qu'avec ce pack additionnel et ses nouveaux jeux ajoutés régulièrement, les abonnés aux formules actuelles risquaient de se sentir lésés.

Cependant, Nintendo ne nous a peut-être pas tout dit et nous réserve peut-être même quelques surprises. En effet, d'après l'écrivain Stephen Totilo qui officie notamment sur Kotaku, Nintendo lui aurait assuré "qu'il y aura encore plus de jeux NES et Super Nintendo ajoutés pour les personnes ne passant pas au nouveau niveau du Nintendo Switch Online." Ainsi, Nintendo continuerait à alimenter l'abonnement de base de façon à satisfaire ses abonnés. Et alors qu'on pensait que les bibliothèques de jeux NES et Super Nintendo étaient complètes, des classiques comme EarthBound ou Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars pourraient finalement être ajoutés. Par ailleurs, Nintendo pourrait avoir d'autres annonces... On devrait probablement en apprendre plus durant le mois d'octobre, le pack additionnel étant prévu fin octobre. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

