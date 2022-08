Nintendo Switch Online - La vague 4 des icônes de Xenoblade Chronicles 3 est disponible

Les abonnés du Nintendo Switch Online ont l'occasion depuis quelques mois maintenant de faire l'acquisition de nouvelles icônes personnalisées en échange de quelques points platine qui prennent (trop) souvent la poussière dans votre porte-monnaie virtuelle. Xenoblade Chronicles 3 a eu également le droit à ses icônes dédiées, et la 4ème et avant dernière vague de la série est disponible depuis ce vendredi pour une durée d'une semaine. L'occasion de rappeler que les icônes des personnages vous coûtent 10 pièces d'argent, tandis que les cadres seront quant à eux à 5 pièces d'argent. Pour rappel si vous veniez à manquer de points, des missions pour remporter des points platines sont disponibles chaque semaine via le menu Nintendo Switch Online.