Nintendo Switch Sports déballe son dernier set d'icônes sur l'application Nintendo Switch Online

Toutes les bonnes choses ont une fin et tous les sets d'éléments d'icônes disponibles par vagues sur l'application Nintendo Switch Online prennent elles aussi fin. Disponible jusqu'au 7 février prochain , le dernier set d'éléments d'icônes dédié à Nintendo Switch Sports porte décidément bien son nom puisqu'il concerne le volley-ball mais aussi et surtout le badminton ! Ces éléments incluent les Mii pratiquant ces deux sports mais aussi leurs accessoires. Comme d'habitude, ces éléments d'icônes sont séparés en trois catégories, à savoir personnages, fonds et cadres.

Quels jeux ou licences Nintendo aimeriez-vous voir succéder à Nintendo Switch Sports dans les prochains lots d'éléments d'icônes sur le Nintendo Switch Online ?