Nintendo Direct Mini & Monster Hunter Direct : retrouvez toutes les annonces

Une fois encore Nintendo a surpris la communauté des joueurs avec des annonces à contre temps, inattendues et, il faut bien le dire, bienvenues. Depuis le début de l'année, les possesseurs de Nintendo Switch attendent des annonces et régulièrement on vous livre nos prédictions (notamment les dernières ICI.) Et si beaucoup espère toujours un "grand" Nintendo Direct, sachant que le dernier date de septembre 2019, c'est finalement un le Direct Mini : Partner Showcase de septembre qui a été diffusé cet après midi avec en point d'orgue une surprise de taille : un Monster Hunter Direct !

Retrouvez ci-dessous les deux vidéos et surtout la liste de toutes les annonces avec les liens menant à nos news dédiées.

,