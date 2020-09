Hades : disponible aujourd'hui sur Nintendo Switch

L'une des surprises concernant le Nintendo Direct Mini : "Partner Showcase" diffusé aujourd'hui a été l'annonce de la sortie du rogue-like / dungeon crawler de Supergiant à savoir Hades. Nous avons pu découvrir pour l'occasion un tout nouveau trailer.

Hades est un rogue-like et dungeon crawler où votre objectif sera de vous échapper de votre père Hadès et du royaume des enfers. Le jeu associe le meilleur des titres de Supergiant salués par la critique. Il combine l'action effrénée de Bastion, la profondeur et l'atmosphère très riche de Transistor, ainsi que la narration centrée sur les personnages qui caractérise Pyre.

Hades est disponible aujourd'hui sur l'eshop de la Nintendo Switch. Retrouvez notre dernière news sur le jeu concernant le cross-save ici et le trailer de lancement ci-dessous.

Source : Youtube