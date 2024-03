Hades - L'OST revient des enfers dans un boxset 4 vinyles

Après avoir occupé bon nombre de consoles de jeu depuis sa sortie intiale, Hades compte bien s'attaquer à votre platine ! iam8bit, le développeur Supergiant Games et Maximum Entertainment France ont signé un partenariat pour proposer pour la première fois sur le marché français un coffret 4 vinyles rassemblant la bande-son du rogue-like infernal Hades. Le tout sera proposé dans les boutique fin 2024 sans plus de précisions pour le moment.

À propos de Hades (Original Soundtrack) 4LP :

S'échapper du monde souterrain n'est pas une mince affaire. Il faut beaucoup de courage, un peu de chance et un temps considérable. Quiconque a joué à Hadès, le roguelike instantané et classique de Supergiant Games, peut en témoigner : les combats phénoménaux du jeu, la progression fascinante des personnages et la qualité de l'écriture font des régions infernales un endroit étonnamment accueillant où l'on peut faire du dungeon-crawl tout au long de la journée. Elle propose deux heures et demie de musique à faire frémir, rehaussée par la talentueuse chanteuse Ashley Barrett, pour accompagner le combat de Zagreus pour la liberté. iam8bit a l'honneur de vous offrir la bénédiction de ce 4xLP d'Hadès. Il s'agit de 30 titres fantastiques répartis sur quatre disques gris fumée 150g recto-verso, chacun accompagné de sa propre jaquette magnifiquement illustrée par Jesse Tan. À l'intérieur de l'étui en carton rigide de haute qualité, vous trouverez également un encart de 11 x 11 pouces pour les crédits. Le tout est soigneusement emballé avec une bande obi exclusive. C'est l'atout parfait pour votre collection de vinyles.

Tracklist :

DISC 1

[Side A]

No Escape The House of Hades Out of Tartarus Wretched Shades Lament of Orpheus

[Side B]

The Painful Way From Olympus Through Asphodel

DISC 2

[Side C]

Good Riddance (Eurydice Solo ft. Ashley Barrett) Final Expense Mouth of Styx Primordial Chaos The Bloodless

[Side D]

Scourge of the Furies Hymn to Zagreus Field of Souls

DISC 3

[Side E]

River of Flame Death and I Rage of the Myrmidons

[Side F]

The Exalted Last Words The King and the Bull

DISC 4

[Side G]

Lament of Orpheus (Underworld Mix) Gates of Hell God of the Dead

[Side H]