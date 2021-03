BAFTA Games la liste des nominés pour l'édition 2021

La liste des jeux nominés pour l'édition 2021 des BAFTA Games Awards (BAFTA est l'acronyme de British Academy of Film and Television Arts) vient d'être dévoilée. Parmi eux beaucoup de jeux qui sont sortis sur Nintendo Switch, Animal Crossing : New Horizons est par exemple nommé dans 6 catégories différentes : meilleur jeu, meilleur jeu (décerné par les votes du public), meilleur game design, meilleur jeu ayant un impact social, meilleur jeu familial, meilleur jeu multijoueur.

Ensuite, Hades est nommé quant à lui, dans 9 catégories (meilleur jeu, meilleur jeu (décerné par les votes du public), meilleur game design, meilleure réussite audio, meilleure musique, meilleur second rôle, meilleur réussite artistique, meilleure narration et meilleure licence originale.

Ori and the Will of the Wisps est nommé dans 2 catégories (meilleure musique et meilleure animation). Doom Eternal est lui aussi nommé dans 2 catégories (meilleure réussite technique et meilleure animation). Carrion est nommé dans 2 catégories (meilleure licence originale et meilleur premier jeu). SpiritFarer est nommé dans 3 catégories (meilleure animation, meilleure licence originale et meilleure jeu ayant un impact social).

Kentucky Route Zero: TV Edition est nommé dans 2 catégories (meilleure narration et meilleure licence originale). Fortnite est nommé dans la catégorie meilleur jeu évolutif. The Last Campfire est nommé dans la catégorie meilleur jeu anglais. Minecraft Dungeons est nommé dans la catégorie meilleur jeu familial. Röki est nommé dans 2 catégories (meilleur jeu anglais et meilleur premier jeu). Enfin Fall Guys qui sortira sur Nintendo Switch cet été est nommé dans 5 catégories (meilleur jeu multijoueur, meilleur jeu familial, meilleur jeu anglais, meilleure licence originale et meilleur jeu évolutif).

Pour voter pour la catégorie meilleur jeu (décerné par les votes du public) c'est ICI. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 25 mars 2021 .

Voici la liste complète des nominés de cette dix-septième cérémonie des BAFTA Games Awards. Les jeux sortis sur Nintendo Switch (ou qui vont sortir) sont en gras dans cette liste.

La liste des nommés aux BAFTA 2021 ANIMATION (meilleure animation) DOOM ETERNAL - id Software

FINAL FANTASY VII REMAKE -Square Enix

THE LAST OF US PART II -Naughty Dog

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES - Insomniac Games

ORI AND THE WILL OF THE WISPS -Moon Studios

SPIRITFARER - Thunder Lotus ARTISTIC ACHIEVEMENT (Réussite artistique) CYBERPUNK 2077 -CD PROJEKT RED

DREAMS -Media Molecule

GHOST OF TSUSHIMA - Sucker Punch Productions

HADES Jen Zee - Supergiant Games

HALF-LIFE: ALYX - Valve

THE LAST OF US PART II - Naughty Dog AUDIO ACHIEVEMENT (réussite audio) ASTRO’S PLAYROOM - SIE Japan Studio

GHOST OF TSUSHIMA Rev. Dr. Bradley D. Meyer - Sucker Punch Productions

HADES Darren Korb - Supergiant Games

HALF-LIFE: ALYX - Valve

THE LAST OF US PART II - Naughty Dog

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES - Insomniac Games BEST GAME (meilleur jeu) ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - Nintendo EPD

GHOST OF TSUSHIMA Brian Fleming, Chris Zimmerman - Sucker Punch Productions

HADES - Supergiant Games

HALF-LIFE: ALYX - Valve

THE LAST OF US PART II - Naughty Dog

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES - Insomniac Games BRITISH GAME (jeu anglais) DREAMS - Media Molecule

F1 2020 - Codemasters

FALL GUYS - Mediatonic

THE LAST CAMPFIRE - Hello Games

RÖKI - Polygon Treehouse

SACKBOY: A BIG ADVENTURE - Sumo Digital Sheffield DEBUT GAME (premier jeu) AIRBORNE KINGDOM - The Wandering Band

CALL OF THE SEA Tatiana Delgado, Manuel Fernandez - Out of the Blue

CARRION - Phobia Game Studio

FACTORIO - Wube Software

THE FALCONEER - Tomas Sala

RÖKI - Polygon Treehouse EVOLVING GAME (jeu évolutif) DESTINY 2: BEYOND LIGHT - Bungie

DREAMS - Media Molecule

FALL GUYS - Mediatonic

FORTNITE - Epic Games

NO MAN’S SKY - Hello Games

SEA OF THIEVES - Rare Ltd FAMILY (jeu familial) ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - Nintendo EPD

ASTRO’S PLAYROOM - SIE Japan Studio

DREAMS - Media Molecule

FALL GUYS - Mediatonic

MINECRAFT DUNGEONS - Mojang Studios, Double Eleven Limited

SACKBOY: A BIG ADVENTURE - Sumo Digital Sheffield GAME BEYOND ENTERTAINMENT (jeu ayant un profond impact social) ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - Nintendo EPD

BEFORE I FORGET - 3-Fold Games

DREAMS - Media Molecule

THE LAST OF US PART II -Naughty Dog

SPIRITFARER - Thunder Lotus

TELL ME WHY - DONTNOD Entertainment GAME DESIGN ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - Nintendo EPD

ASTRO’S PLAYROOM - SIE Japan Studio

GHOST OF TSUSHIMA -Sucker Punch Productions

HADES - Supergiant Games

HALF-LIFE: ALYX –Valve

THE LAST OF US PART II -Naughty Dog MULTIPLAYER (jeu multijoueur) ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - Nintendo EPD

DEEP ROCK GALACTIC - Ghost Ship Games

FALL GUYS –Mediatonic

GHOST OF TSUSHIMA - Sucker Punch Productions

SACKBOY: A BIG ADVENTURE - Sumo Digital Sheffield

VALORANT - Riot Games MUSIC (musique) GHOST OF TSUSHIMA Ilan Eshkeri, Shigeru Umebayashi, Peter Scaturro - Sucker Punch Productions

HADES Darren Korb - Supergiant Games

THE LAST OF US PART II Gustavo Santaolalla, Mac Quayle, Scott Hanau - Naughty Dog

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES John Paesano, Scott Hanau, Alex Hackford - Insomniac Games

ORI AND THE WILL OF THE WISPS Gareth Coker - Moon Studios

SACKBOY: A BIG ADVENTURE Jay Waters, Joe Thwaites, Joanna Skorupa - Sumo Digital Sheffield NARRATIVE (meilleure narration) ASSASSIN’S CREED VALHALLA - Ubisoft Montreal

CYBERPUNK 2077 - CD PROJEKT RED

GHOST OF TSUSHIMA - Sucker Punch Productions

HADES - Supergiant Games

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION - Cardboard Computer

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES - Insomniac Games ORIGINAL PROPERTY (licence originale) CARRION -Phobia Game Studio

FALL GUYS - Mediatonic

GHOST OF TSUSHIMA - Sucker Punch Productions

HADES - Supergiant Games

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION - Cardboard Computer

SPIRITFARER - Thunder Lotus PERFORMER IN A LEADING ROLE (meilleur premier rôle) ASHLEY JOHNSON dans le rôle de Ellie dans The Last of Us Part II

CHERAMI LEIGH dans le rôle de Female V dans Cyberpunk 2077

CODY CHRISTIAN dans le rôle de Cloud Strife dans Final Fantasy VII Remake

DAISUKE TSUJI dans le rôle de Jin Sakai dans Ghost of Tsushima

LAURA BAILEY dans le rôle de Abby dans The Last of Us Part II

NADJI JETER dans le rôle de Miles Morales dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PERFORMER IN A SUPPORTING ROLE (meilleur second rôle) CARLA TASSARA dans le rôle de Judy Alvarez dans CYBERPUNK 2077

JEFFREY PIERCE dans le rôle de Tommy dans The Last of Us Part II

LOGAN CUNNINGHAM dans le rôle de Hades , Achilles, Poseidon, Asterius, Charon et le narrateur dans Hades

PATRICK GALLAGHER dans le rôle de Khotun Khan dans Ghost of Tsushima

SHANNON WOODWARD dans le rôle de Dina dans The Last of Us Part II

TROY BAKER dans le rôle de Joel dans The Last of Us Part II TECHNICAL ACHIEVEMENT (réussite technique) DEMON’S SOULS - SIE Japan Studio

DOOM ETERNAL - id Software

DREAMS - Media Molecule

FLIGHT SIMULATOR - Asobo Studio

THE LAST OF US PART II - Naughty Dog

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES - Insomniac Games EE GAME OF THE YEAR (voted for by the public) (Jeu de l'année attribué par les votes du public) ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - Nintendo EPD

CALL OF DUTY: WARZONE - Raven Software, Infinity Ward

GHOST OF TSUSHIMA - Sucker Punch Productions

HADES - Supergiant Games

THE LAST OF US PART II - Naughty Dog

VALORANT - Riot Games

Source : Bafta