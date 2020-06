Animal Crossing : New Horizons prône la diversité et la liberté

Animal Crossing : New Horizons est de prime abord très proche des autres opus de la franchise mais en réalité il innove sur pas mal de points... On ne reviendra pas ici dans le détail sur ces points qui sont longuement détaillés dans notre test complet (à lire et relire ici.) Mais il est vrai que le jeu laisse une très grande liberté en permettant par exemple au joueur de non seulement créer (et c'est une première dans la série) son avatar mais aussi en lui laissant la possibilité d'en changer à n'importe quel moment du jeu.

Désormais notre avatar peut avoir plusieurs nuances de couleur de peau et un très large choix de coiffures et de tenues sachant que le sexe n'a aucune incidence sur leur choix et qu'un personnage masculin peut même s'il le souhaite se faire appeler madame et vice-versa.

Dans une entrevue publiée sur le site Lavanguardia, la réalisatrice Aya Kyoguku a confirmé qu'avec elle avait fait le choix de prôner la diversité de façon à ce que des joueurs très différents puissent apprécier le jeu comme ils en ont envie. L'idée étant que "les joueurs puissent être qui ils veulent être et profiter du jeu comme ils le souhaitent".

L'un des piliers de la série est que nous voulons que différents types de personnes apprécient le jeu, quel que soit leur groupe d'âge, et qu'ils puissent en profiter à leur manière. Nous avions cela à l'esprit lors de la création d'Animal Crossing: New Leaf et c'est quelque chose que nous avons essayé de continuer avec New Horizons, plus encore qu'avec les entrées précédentes. Par exemple, les joueurs peuvent désormais changer librement le teint de leur personnage, qui a été utilisé jusqu'à ce moment pour montrer à quel point le personnage était bronzé. Pour le concept de genre, les joueurs doivent choisir afin que le jeu puisse utiliser les règles grammaticales appropriées pour les langues européennes, mais ils ont une totale liberté pour changer des choses comme les coiffures, les vêtements, etc. Pour cet aspect, le sexe choisi n'est pas important. Nous essayons toujours de prendre en compte ce type de diversité, tout en compilant les commentaires des équipes de localisation des autres régions. Même s'il y a beaucoup de domaines dans lesquels il est difficile pour nous de trouver une solution qui rend tout le monde heureux, notre objectif avec Animal Crossing est qu'au moins, les joueurs puissent être qui ils veulent être et profiter du jeu comme ils le souhaitent.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Lavanguardia