Resident Evil Village s'invite dans Animal Crossing: New Horizons

Sorti il y a à peine un an et demi , Animal Crossing : New Horizons est un succès incontestable se classant déjà deuxième meilleure vente de jeux sur Nintendo Switch avec 33.89 millions d'exemplaires et talonnant déjà Mario Kart 8 Deluxe et ses 37.08 millions ... Avec sa bienveillance, ses mécanismes de jeu simples demandant du temps et de la persévérance et son univers appelant à l'évasion, le jeu ne pouvait pas mieux tomber qu'en cette période de crise mondiale. Aujourd'hui, Animal Crossing : New Horizons est un véritable phénomène de société au point que le jeu devient son propre média capable d'attirer des annonceurs et d'intégrer de nombreux univers . La preuve une nouvelle fois avec le compte officiel de Resident Evil qui a publié quelques images d'une île étrangement calme depuis qu'une certaine Lady Dimitrescu y a élu domicile. Un petit clin d'œil sympathique même si Resident Evil Village ne viendra probablement jamais sur Nintendo Switch (ou peut-être en version Cloud), C'est en tout cas amusant de retrouver le jeu de Capcom sur la console de Nintendo grâce à Animal Crossing : New Horizons. Retrouvez ci-dessous les trois images.

