Hades s'offre enfin une version physique sur Nintendo Switch

Si jusqu'à présent vous aviez fait l'impasse sur Hades sur Nintendo Switch en espérant le voir sortir en version physique, votre patience vient d'être récompensée. Une version boîte a effectivement été annoncée lors du dernier Nintendo Direct. Disponible à partir du 19 mars 2021, cette dernière comprendra :

Alors ? Content d'avoir attendu ? Ou au contraire crispé d'avoir cédé trop tôt ?

Hades, le jeu plusieurs fois élu Jeu de l'année sera disponible en version physique sur Nintendo Switch. Cette nouvelle version inclut en bonus code de téléchargement pour la bande originale du jeu sur PC et un compendium des personnages de 32 pages entièrement en couleur et représentant la riche galerie de divinités, fantômes et monstres du jeu. Et n'oublions pas le jeu en lui-même, qui propose des douzaines d'heures pleines d'action couplées à une histoire captivante. La version physique d'Hades sera disponible le 19 mars.