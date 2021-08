Hades s'offre une manette sur Nintendo Switch

Sorti le 17 septembre 2020 en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch, Hades s'est imposé, en moins d'un an, comme une révélation et est déjà considéré comme un classique incontournable. Le jeu n'en finit d'ailleurs plus de recevoir des récompenses dans le monde entier. Si vous voulez en savoir plus, notre test complet est toujours à lire ICI. Par contre, si vous êtes déjà fan, vous allez peut-être craquer devant cette manette Nintendo Switch aux couleurs du jeu. La société PowerA qui ne manque jamais une occasion de sortir un nouvel accessoire pour les consoles, vient en effet de dévoiler une manette sans fil Hades pour la Nintendo Switch. Repéré sur Amazon (US) par Nintendo Everything pour une sortie le 17 septembre 2021 , soit un an jour pour jour après la sortie du jeu, la manette n'est pour le moment pas annoncée en France sur la boutique PowerA- voir lien partenaire. En attendant d'autres infos, retrouvez une présentation et quelques images de cette manette Hades.

Jouez à vos jeux Nintendo Switch préférés comme un pro grâce à cette manette sans fil améliorée PowerA sous licence officielle au design Hades. Conçue pour un confort optimal durant les sessions de jeu prolongées, cette manette sans fil Bluetooth® est dotée de commandes de mouvement, de boutons de jeu avancé mappables* et d'une disposition de boutons standard. Manette sans fil avec technologie Bluetooth 5.0 + batterie lithium-ion rechargeable: jusqu'à 30 heures par charge

Deux boutons de jeu avancés mappables + anneaux anti-frottement intégrés pour un contrôle en douceur du joystick

Ergonomie supérieure pour des heures de jeu confortable + bouton Nintendo intuitif disposition classique

Indicateur LED d'avertissement de batterie faible + Comprend un câble de charge USB-C de 10 pieds (3M)

Sous licence officielle pour Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite + garantie limitée de deux ans Ne prend pas en charge la compatibilité NFC amiibo ni les vibrations HD