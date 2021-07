Hades rafle tout aux Game Developers Choice Awards + toutes les récompenses

Les Game Developers Choice Awards, la cérémonie de remises de prix se déroulant parallèlement à la Game Developers Conference (GDC) ont enfin eut lieu et les gagnants des différents prix sont désormais connus. Sans surprise c'est Hades le jeu de Supergiant Games sorti sur Nintendo Switch et PC le 17 septembre 2020 qui a gagné le plus de prix différents dont le très prestigieux Jeu de l'année.

Hades a aussi remporté le prix du Meilleur Audio et celui de Meilleur Design. Derrière lui se classe l'exclusivité Playstation Ghost of Tsushima avec deux prix (Meilleur Visuel Artistique et le Prix du Public) ainsi que d'autres tels The Last of Us Part II, Dreams ou encore Microsoft Flight Simulator, retrouvez la liste complète des gagnants ci-dessous :

Meilleur Audio Hades (Supergiant Games) Meilleur Premier jeu Phasmophobia (Kinetic Games) Meilleur Design Hades (Supergiant Games) Meilleur jeu Mobile Genshin Impact (miHoYo) Prix de l'Innovation Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment) Meilleur Narration The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment) Meilleure Technologie Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios) Meilleur Visuel Artistique Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment) Meilleur jeu VR/AR Half-Life: Alyx (Valve) Prix du Public Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment) Jeu de l'année Hades (Supergiant Games) Prix du Pionnier de l'industrie Tom Fulp (créateur de Newgrounds) Prix pour l'ensemble de sa carrière Laralyn McWilliams

Que pensez-vous de cette razzia effectuée par Hades ? Est-ce mérité selon vous ?