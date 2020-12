Les développeurs d'Hades vous offre une vidéo de feu de cheminée de près de 12 heures pour Noël

Hades est l'une des sensations indies de cette année, disponible sur Nintendo Switch. Nous vous le conseillons vivement sachant qu'en ce moment le jeu bénéficie d'une petite remise sur l'eShop... Si vous faîtes partie des fans du jeu vous aurez peut-être envie d'utiliser le petit cadeau de Noël de ses développeurs : une vidéo de feu de cheminée de près de 12 heures dans le plus pure style du jeu !

Cela fait déjà de nombreuses années que les vidéos de feu de cheminée existent (au moins aussi longtemps que les aquariums en vidéo !) Au départ, il s'agissait de transformer son écran de télévision en véritable cheminée avec des vidéos réalistes reproduisant le crépitant des flammes et permettant de donner une ambiance rurale et chaleureuse à son foyer. Mais avec le temps et le succès des vidéos (particulièrement vers Noël) des feux de cheminée moins conventionnels et plus délirants on commencé à voir le jour .Désormais, il ne s'agit plus forcément de reproduire un vrai feu de cheminée mais au contraire de s'amuser avec la figure de style pour créer sa propre ambiance personnalisée.

Alors, le feu de cheminée d'Hadès sera-t-il l'un des éléments de décoration de votre réveillon ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.

Source : Youtube