Nintendo Direct, des infos sur le prochain Zelda ou annonce inattendue ? Nintendo nous prépare-t-il aujourd'hui une ultime surprise ?

Cela va faire bientôt plus d'un an que Nintendo n'a pas diffusé un "vrai" Nintendo Direct (voir le dernier ICI.) L'époque ou Nintendo cherchait à instaurer un dialogue avec les gamers et se sentait obligé de leur plaire et de leur rendre des comptes semble bel et bien terminée. Certes, le public "gamer" reste important pour la firme ne serait-ce que pour son image mais, en réalité il ne pèse plus grand chose par rapport au reste de la population. Nintendo est d’ailleurs peut-être parfois moins intéressé par les joueurs qu'ils soient 'core ou casuals que par ceux qui ne joueront peut-être jamais mais achèteront malgré tout un T-Shirt Yoshi, des céréales Zelda ou un ticket pour aller voir le film Super Mario au cinéma.

Résultat : les fans de la première heure sont un peu déçus et désappointés alors que, pourtant, Nintendo cartonne ! En même temps, cela fait bien longtemps que Nintendo a compris que les fans et les gamers en général qui s 'exprimaient le plus, notamment sur les réseaux sociaux, n'étaient pas forcément ceux qui achetaient les jeux ! Donc, cette année, Nintendo a préféré égrener ses annonces les unes après les autres (la fameuse stratégie du Petit Poucet) plutôt que de les réunir dans une vidéo événementiel. Il est vrai aussi qu'à force, les Nintendo Direct avait tendance justement à ne plus l'être, événementiel.

Cependant, en même temps, on ne peut pas parler de 2020 sans parler de la crise sanitaire qui a mis en pause une grande partie de la planète et déstabilisé l'économie mondiale. Forcément la crise a eu un impact fort sur Nintendo qui a du, comme beaucoup d'autres sociétés, se réorganiser mais aussi repenser sa stratégie et sans doute aussi son calendrier de sorties sur Nintendo Switch. Dommage que Nintendo prétende le contraire !

Toute l'année, les fans ont donc attendus des annonces sans toujours être satisfaits. Pourtant des jeux il y en a eu : Pokémon Donjon Mystère, Animal Crossing, 51 WorldWide Games, Xenoblade, Paper Mario... Sans parler de tous ceux qui sortent chaque semaine sur l'eShop. Seulement, malgré la qualité de certains titres, il n'y a rien eu en capacité d'enthousiasmer et de faire rêver les joueurs. Car il ne s'agit pas simplement de découvrir de nouveaux jeux quelques semaines voire même quelques jours avant leur sortie mais aussi de pouvoir se projeter au delà de quelques mois...

Heureusement si les déconvenues ont été nombreuses tout le long de l'année, ces dernières semaines, Nintendo s'est rattrapé. Il a suffit pour cela d'un seul jeu : Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ! Sorti de nulle part mardi dernier, ce préquel de Breath of the Wild a la sauce Musou a enflammé l'imagination des joueurs et fait oublier tout le reste... A commencer par le Super Mario Direct diffusé le mardi d'avant qui avait pourtant fait fort en dévoilant (enfin) le fameux programme du 35eme anniversaire de Mario (malgré quelques critiques concernant Super Mario 3D All-Stars - voir détails LA)

Désormais on commence à mieux entrevoir le programme de fin d'année sur Nintendo Switch entre Mario, Hyrule Warriors et Pikmin 3 Deluxe... Mais est-ce vraiment tout et peut-on encore s'attendre à autre chose ? Bravely Default II est attendu en fin d 'année (mais on a pas encore de date précise) et logiquement No More Heroes III aurait du sortir cette année mais finalement, il faudra attendre l'année prochaine . Nintendo a-t-il prévu un autre jeu du même calibre pour le remplacer ? Chaque mardi des dernières semaines, Nintendo nous a dévoilé une surprise... Y en a-t-il encore une autre ? Nintendo peut-il enfin diffuser un "vrai" Nintendo Direct qui ferait le point des sorties à venir en 2020 et 2021 ? Ou tout simplement dévoiler un nouveau jeu qui sortira pour les fêtes ?

Cela fait aussi longtemps que Nintendo n'a pas donné de vraies nouvelles de la suite Zelda Breath of the Wild même s'il y a quelques jours Eiji Aonuma a dit qu'il fallait "attendre encore un peu "avant qu'ils puissent "nous en dire plus (voir ici) Un nouveau trailer, un titre, une date de sortie et ce serait assurément l'extase totale ! Il y a aussi de nombreuses rumeurs sur un nouveau modèle de Nintendo Switch que Nintendo pourrait teaser...

Comme toujours on veut y croire même si on se dit que c'est lorsque l'on n'attend plus rien que tout arrive alors que lorsqu'on attend tout, on se retrouve bien souvent avec rien ! Encore une fois, c'est un peu le revers de la "stratégie du Petit Poucet" puisque les joueurs sont toujours en attente de quelque chose ! Alors évidemment,ce n'est pas parce que les mardis précédents, Nintendo a fait des annonces, qu'il en fera à coup sûr aujourd'hui mais il y a aussi ce briefing que Nintendo a prévu le jour d 'après, le 16 septembre et qui, forcément intrigue même s'il est peut-être simplement lié aux mesures prises à cause du COVID...

Alors votre body est-il ready ? Nintendo va-t-il encore nous surprendre ? Les paris sont tout verts.

