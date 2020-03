Le plein d'infos et une démo pour Bravely Default II

C'était la surprise du Direct d'aujourd'hui : Bravely Default II s'est à nouveau dévoilé, et bien plus longtemps cette fois-ci. Et le trailer n'est pas avare en informations :

L'histoire se déroule ici sur le continent d'Excillant, qui abrite 5 royaumes

On y jouera 4 nouveaux héros : Seth, Gloria, Elvis et Adèle

Le jeu contiendra, comme ses prédécesseurs, un système de jobs symbolisé par des astérisques détenues par des boss

Le trailer nous dévoile d'ailleurs un boss, qui est le possesseur de l'astérisque du voleur

Le système de BP fait son retour, il permet d'économiser une action ou d'en faire plusieurs directement en un tour, quitte à devoir se recharger ensuite

Les jobs peuvent être combinés entre eux

Et surtout, une démo gratuite est maintenant disponible

Bravely Default II est toujours attendu pour 2020 sur Nintendo Switch, quand à la démo gratuite, elle est téléchargeable depuis le Nintendo eShop.

Source : Youtube