Bravely Default II fête son million d'exemplaires vendus

Il l'a fait ! Bravely Default II, la suite du jeu Nintendo 3DS Bravely Default, qui est sortie sur Nintendo Switch le 26 février dernier s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires (en additionnant les copies digitales et les versions physiques sur Nintendo Switch et sur Steam). Pour fêter ce joli score de ventes, les développeurs ont décidé à la fois de nous partager un dessin commémoratif mais aussi d'organiser des soldes à hauteur de 30% sur le titre (que ce soit sur l'eShop ou sur Steam). Pour l'instant ces 30% de rabais ne sont pas encore actifs mais devraient l'être dans la journée .

Bravely Default II est disponible depuis le 26 février dernier sur Nintendo Switch au prix de 59,99 euros sur l'eShop. Il fut noté 8.5/10 dans nos colonnes par l'ami ggvanrom qui salue son "expérience J-RPG à l’ancienne, remise au goût du jour et sublimée par un gameplay riche, une histoire captivante, des musiques et un doublage d’excellente facture", pour lire le test complet vous pouvez cliquer ici.