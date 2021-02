Bravely Default II s'offre une ultime bande-annonce avant sa sortie sur Nintendo Switch

Alors que nous entamons la dernière ligne droite avant la sortie officielle de Bravely Default II sur Nintendo Switch, Nintendo et Square Enix viennent de nous servir une ultime bande-annonce à l'occasion du Nintendo Direct du 17 février 2021. Présentation des personnages, du système de combat au tour par tour, et extraits de l'histoire compilés, cette vidéo a tout pour faire plaisir aux amoureux de J-RPG à l'ancienne. Nous vous laissons la découvrir ci-dessous, et vous donnons rendez-vous le 26 février 2021 pour la sortie officielle de Bravely Default II. Pour rappel, notre preview est également accessible juste ici.