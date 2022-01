L'équipe derrière Triangle Strategy et Bravely Default II annonce la sortie de "plusieurs titres" pour cette année 2022

2022 est une année qui s'annonce excellente sur Nintendo Switch ne serait-ce que par les jeux déjà annoncés. On vous en a déjà fait une (toute) petite liste (à retrouver ici) dans laquelle on trouve notamment Triangle Strategy, le nouveau jeu HD-2D développé par la même équipe qui nous a enchanté avec Octopath Traveller et Bravely Default II. Le jeu, pour le moment exclusif à la Nintendo Switch, s'annonce tout simplement superbe et promet (déjà) de belles heures sur Nintendo Switch... Mais à priori, le titre pourrait cacher d'autres surprises... En effet, dans son message de vœux publié sur les réseaux officiels des jeux, le producteur Tomoya Asano a annoncé que l'équipe derrière Triangle Strategy prévoyait d'annoncer et de sortir dans la foulée "plusieurs titres" en 2022 ! Alors de quoi s'agit-il exactement ? De portages, de suites, de nouveaux titres ? Seul, l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Triangle Strategy est attendu le 4 mars 2022 sur Nintendo Switch.