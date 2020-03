Bravely Default II - Découvrez la démo en vidéo

Ayant fait son apparition lors du Nintendo Direct Mini de la semaine dernière, Bravely Default II s'est offert quelques détails supplémentaire sur son aventure en vidéo. Si à l'heure actuelle nous n'avons toujours pas de date de sortie clairement établie, Square Enix a cependant trouver de quoi nous faire patienter. A la manière de Octopath Traveler, nous avons accès sur l'eShop de la Nintendo Switch à une première démo de Bravely Default II.

Square Enix espère avec cette démo recevoir suffisamment de retours de la part des joueurs afin de voir ce qu'il est possible d'améliorer sur sa copie finale. A noter que cette démo ne démarre pas au début du jeu. L'équipe de développement a prévu de faire commencer la démo à un stade un peu plus avancé dans la ville de Savalon, entourée par un immense désert. avec une équipe disposant déjà de quelques classes et d'un équipement plutôt correct. Pour le bon déroulement de la démo, les monstres ont également été renforcés.

L'occasion était donc trop belle pour ne pas faire une petite vidéo de gameplay. Vous pouvez retrouver ci-dessous notre vidéo maison, durant pas moins d'une heure et trente minutes. Bon visionnage à tous !