Bravely Default II désormais disponible sur Nintendo Switch

Il est sans aucun doute le jeu qui était le plus attendu pour cette fin de mois de février 2021 à savoir Bravely Default II. Dernier titre majeur édité par Square Enix à sortir sur Nintendo Switch, Bravely Default II nous promet une toute nouvelle histoire prenante avec ses lots rebondissements.

Si vous ne le saviez pas, Bravely Default II est un J-RPG avec un système de combat au tour par tour à l'ancienne avec en prime une petite particularité (voir ci-dessous). D'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, le jeu vous fera voyager à travers le vaste royaume d'Excillant. Découvrez sans plus attendre son trailer de lancement disponible ci-dessous.

Si vous êtes dubitatif encore à son sujet, sachez qu'une démo gratuite vous attends au chaud sur l'eShop de la Nintendo Switch. Découvrez nos dernières news sur Bravely Default II ICI ou lisez dès à présent notre preview sur le jeu ICI.

Quatre héros, quatre Cristaux… une aventure légendaire !

Rejoignez les héros de la lumière dans une quête épique pour restaurer l'équilibre du monde dans BRAVELY DEFAULT II sur Nintendo Switch !

Menez votre groupe à travers cinq royaumes dans votre quête pour restituer les quatre Cristaux à leur place légitime. Utilisez les astérisques pour débloquer de nouvelles classes et aptitudes, et combattez une variété de monstres en utilisant les commandes Brave et Default à bon escient pour prendre l'avantage sur le champ de bataille !

Suivez la lumière

Le monde est en crise. Inondations, températures en hausse, catastrophes naturelles en tous genres… le vol des Cristaux menace l'ordre vivant. Heureusement, quatre guerriers légendaires font renaître l'espoir de rétablir l'équilibre entre les éléments : les héros de la lumière.

Suivez Seth et ses compagnons Gloria, Elvis et Adèle dans leur périple au cœur du continent éblouissant d'Excillant. Utilisez leurs pouvoirs pour vaincre les forces maléfiques qui se sont emparées des Cristaux et mettre un terme au chaos qui menace le monde !

Donnez le tempo du combat

Grâce aux commandes Brave et Default, BRAVELY DEFAULT II révolutionne la formule classique du RPG au tour par tour, en permettant aux joueurs d'utiliser leurs tours en avance pour exécuter des attaques risquées mais dévastatrices, ou en préférant une posture défensive pour une stratégie à long terme.

Jouer la sécurité ou tenter le tout pour le tout ? À vous de trouver l'équilibre parfait qui vous permettra d'asseoir votre victoire sur un bestiaire vaste et varié.

Les astérisques, des artéfacts magiques qui permettent à votre équipe d'accéder à de nouvelles classes, offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Explorez les paysages luxuriants d'Excillant, discutez avec ses habitants hauts en couleur et bâtissez une équipe de véritables héros !