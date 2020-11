Bravely Default II - Détail des améliorations suite à l'enquête sur la démo

A la manière d'Octopath Traveler qui avait eu le droit à sa démo test en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Bravely Default II possède également sa propre démo sur ce même support depuis plusieurs semaines maintenant. Les retours des nombreux joueurs permettent en effet à Square Enix de déceler les défauts les plus souvent cités par son public cible afin de les corriger dans la version finale. A titre informatif, la démo de Bravely Default II a été téléchargée plus d'un million de fois dans le monde en un mois, et un total de 22.000 réponses à l'enquête ont été reçues par Square Enix.

Nous pouvons découvrir ci-dessous une vidéo récapitulative de Masashi Takahashi, producteur chez Square Enix, récapitulant les différentes corrections apportées au jeu. On trouvera entre autres :

3 niveaux de difficulté proposés en début de jeu

Apparition des jauges d'initiative

Possibilité de sauter les introductions des combats

Nouveau comportement des monstres sur la carte du monde

Police de caractères retouchée etc.