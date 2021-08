Bravely Defaut II : la Nintendo Switch perd l'exclusivité - Le jeu débarque sur Steam dans quelques jours

Bravely Default II est sorti en début d'année en exclusivité sur Nintendo switch après de longs mois d'attente. le jeu de Square Enix a été plutôt bien accueilli notamment sur Nintendo-Master (voir notre test ICI.) Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que le jeu s'apprête à sortir dès la semaine prochaine sur Steam. Une occasion de plus pour découvrir ce beau JRPG somptueux "alliant classicisme et nouveautés. Retrouvez la présentation du jeu ci-dessous. Plus d'infos sur Steam.

Pour rappel, Bravely Default II est disponible depuis le 26 février 2021 sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec notre test complet et nos news précédentes.