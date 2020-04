Bravely Default II fait la une du magazine Famitsu

Attendu dans le courant de l'année 2020 sur Nintendo Switch, Bravely Default II continue lentement mais surement sa publicité au Japon. Après nous avoir offert une démo sur l'eShop de la console hybride, voici que Bravely Default II se retrouve à la une du prochain numéro du Famitsu. Plus précisément, le magazine proposera aux japonais plus de 36 pages sur le studio de développement Asano, en charge du J-RPG.

En plus de nouvelles informations concernant Bravely Default II, nous pourrons aussi avoir de nouveaux éléments concernant Octopath Traveler : Champions of the Continent, le préquel de Octopath Traveler attendu également dans le courant de l'année, mais sur smartphones.

