Bravely Default II : de nouvelles informations prochainement

Elle est l'une des suites les plus attendues sur Nintendo Switch à savoir Bravely Default II. Prévu initialement pour cette année, il semblerait que cette deadline soit malheureusement impossible à assurer. Cependant aujourd'hui, la page Twitter officielle du jeu vient de nous partager un dessin réalisé par l'un des illustrateurs de Bravely Default à savoir Naoki Ikushima (image que vous pourrez retrouver ci-dessous) . De plus, nous apprenons via cette même publication que de futures informations nous seront dévoilées prochainement.

Peut-être l'annonce d'un nouveau trailer ou d'une date de sortie officielle ? Quelles sont vos attentes ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.