No More Heroes III officiellement reporté en 2021

C'était l'un des derniers mystères de 2020 sur Nintendo Switch (voir ici) : No More Heroes III initialement prévu pour une sortie en 2020 sur Nintendo Switch allait-il vraiment sortir avant la fin de l'année ? Le papa du jeu, Suda 51, vient de mettre fin au suspens en publiant sur Twitter un communiqué officiel pour annoncer le report du jeu à 2021. La crise sanitaire du COVID 19 a considérablement impacté le développement du jeu ce qui fait que Grasshopper Manufacture ne peut tout simplement pas tenir ses engagements. Pour assurer la qualité du soft, No More Heroes III sortira donc désormais en 2021 sur Nintendo Switch.

D'autres nouvelles seront partagées prochainement sachant que le dessinateur Darick Robertson connu notamment pour son travail sur la série The Boys a été recruté et qu'on devrait donc bientôt découvrir de nouvelles illustrations.

Reste à savoir si, après l'annonce de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau pour novembre, le jeu sera remplacé dans le calendrier de sortie de la Nintendo Switch (il reste "une place" en décembre...) et si d'autres annonces peuvent encore être faîtes pour la fin de l'année, notamment en ce qui concerne le portage du/des premier(s) opus.