No More Heroes : un portage du premier opus repéré sur Nintendo Switch

Alors que, logiquement, la troisième aventure de Travis Touchdown est prévue cette année sur Nintendo Switch, on apprend qu'un portage du premier No More Heroes destiné à la console de Nintendo a été repéré sur l'organisme de classification des jeux à Taiwan. Même si une erreur est toujours possible, on peut donc penser qu'une annonce devrait être faite prochainement au sujet de ce portage sur Nintendo Switch. Rappelons que le premier No More Heroes est sorti d'abord en exclusivité sur la Wii en 2007 avant d'être porté dans une version nommée Heroes's Paradise sur Ps3 et 360 en 2010. Le second opus (sorti en 2010) reste par contre, toujours, à ce jour, une exclusivité Wii.

Evidemment, on vous tient au courant dès que de nouvelles informations nous parviennent.

Source : Gematsu