No More Heroes III classifié MA15+ en Australie

Alors que nous attendons impatiemment les nouvelles aventures de Travis Touchdown pour cet été, nous apprenons ce jour que No More Heroes III a obtenu sa classification en Australie. Equivalent de notre PEGI, l'Australian Classification Board, ou ACB pour les intimes, a officiellement noté le jeu MA15+.

MA15+ : Accompagné d’une personne mature pour les moins de 15 ans.

Œuvres qui comportent des contenus offensant ou ne respectant pas les critères émis par l'OFLC, interdites aux moins de 15 ans non accompagnés par un adulte : classification légale.

Ce choix de classification repose sur de multiples éléments qui ont été précisés lors de la classification, à savoir :

une forte violence sanglante

de la nudité à "impact très léger"

des scènes de sexe à "impact léger"

des thèmes et un langage à "impact modéré"

de la violence à "impact fort"