Zelda : Skyward Sword HD et No More Heroes 3 peuvent-ils encore être annoncés pour 2020 ?

C'est une nouvelle fois par surprise que Nintendo a finalement officialisé la rumeur sur la célébration de l'anniversaire de Super Mario qui courait depuis le 30 mars dernier avec un Super Mario Direct publié via les réseaux sociaux sans tambour ni trompettes (voir toutes les annonces Ici) Cette fin d'année sera manifestement placée sous le signe de Mario et des portages ! Mais en même temps, c'est aussi un peu le cas toute l'année ! Retrouvez ci-dessous notre édito sur ce que nous réserve encore Nintendo- ou pas, pour la fin de l'année !

A la recherche du dernier Nintendo Direct

2020 est une année particulière qui aura une bonne fois pour toute entériné le fait que Nintendo ne murmure plus à l'oreille des gamers. L'ère des dirigeants de Nintendo bavards est définitivement derrière nous. Pour autant, il est faux de dire, comme certains le claironnent, qu'il n'y a eu aucune sortie sur Nintendo Switch à leur attention cette année. Avec la crise du COVID et, probablement aussi, la préparation de la sortie du prochain modèle de Nintendo Switch, les sorties de jeux ont été plus espacées.

Et puis, attention, Nintendo n'a probablement pas encore tout dévoilé et il reste encore plusieurs jours pour que Nintendo et ses partenaires consolident le catalogue de la Nintendo Switch avec de nouvelles annonces... Et oui ! On en est encore là ! C'est un peu le problème de la stratégie de communication actuelle de Nintendo qui fait qu'on n'arrive jamais à voir véritablement le bout du tunnel en se projetant au delà de quelques mois. En ne circonscrivant pas les annonces dans des rendez-vous bien délimités, Nintendo fait que les joueurs sont toujours en attente et, pire, jamais rassasiés.

On comprend bien l'intérêt de Nintendo de garder la main sur son catalogue en espaçant les annonces et en les égrenant tout le long de l'année. Cela permet à la firme de garder en éveil les joueurs et d'être toujours (ou plutôt souvent) dans l'actualité. La société peut aussi moduler plus facilement son catalogue, en changeant de plan à la dernière minute sans que cela se sache. Elle peut aussi plus facilement mettre en vedette un jeu alors qu'avec les annonces groupés, certains ont tendance à passer

Il y a peu nous avions fait la liste des jeux prévus ou que l'on pouvait attendre sur Nintendo Switch pour les fêtes (voir ici) Une "liste" qui se confirme et que l'on peut résumer assez facilement puisqu'elle se compose pour le moment principalement de Pikmin 3 Deluxe et des différents titres pour le 35eme anniversaire de Mario (incluant la compile Super Mario 3D All-Stars, le jeu "gratuit" Super Mario 35 ou encore le retour du Super Mario All-Stars de la Super Nintendo...) Autant dire que c'est peu même si du côté des jeux mullti, il y aura des sorties notamment celles de Jurassic Park Evolution, Kingdom Hearts : Melody of Memory ou encore Collection of SaGa...

D'autres annonces, la semaine prochaine ?

Alors que peut-on encore attendre ? D'abord Bravely Default II, une exclusivité Nintendo Switch annoncé pour 2020 mais qui pour le moment le jeu n'a pas de date de sortie précise... Nintendo et Square Enix devraient en dire plus d'ici peu. Il y a aussi No More Heroes III, un autre "gros" morceau prévu en exclusivité sur Nintendo Switch toujours en 2020 selon le site officiel de Nintendo sachant qu'une rumeur annonce aussi le portage du premier No More Heroes... Difficile donc de penser que Travis ne passera pas Noël avec nous.. Cela fait longtemps que No More Heroes III est prévu en 2020 et donc

Mais on peut aussi espérer une grosse annonce concernant Zelda. Généralement chaque année, nous avons droit à un jeu lié à The Legend of Zelda qui génère toujours pas mal de chiffres pour Nintendo. Mais cette année : rien. Alors certes il y a la crise sanitaire du COVID-19 qui a forcément chamboulé les plans initiaux de Nintendo même si la firme prétend le contraire. Cependant sachant que sort Super Mario 3D All-Stars en septembre, et que Pikmin 3 Deluxe suit en octobre, forcément on se dit qu'il reste de la place pour sortir un ou deux jeux en novembre/décembre.

Mais quel Zelda pourrait-il sortir en fin d'année ? Le seul qui nous vient à l'esprit est la version HD de Zelda : Skyward Sword ! De nombreuses rumeurs, provenant de différentes sources, ont plusieurs fois annoncé le jeu (notamment ici.) Alors certes cela ne veut rien dire mais lorsque l'on regarde en arrière les différentes rumeurs sur les sorties en 2020, on se rend compte que pas mal de choses étaient vraies. Alors bien sûr, Nintendo peut surprendre et ne pas proposer de Zelda cette année sur Switch. La société peut aussi annoncer un remaster inattendu comme une nouvelle version de Tri Force Heroes sortie de nulle part ou encore un remake d'Oracle of Seasons à la façon de Link's Awakening version Switch. Avec Nintendo, tout est possible. Il est vrai que le retour de Zelda : Skyward Sword sur Switch ne ferait qu'appuyer un peu plus le fait que Nintendo aura sorti beaucoup de remake/remaster cette année... Mais à la rédaction nous sommes preneur malgré tout. Lépisode reste magnifique à bien des égards (retrouvez notre critique du soft aujourd'hui) et c'est un épisode qui n'a pas eu droit à un remaster comme les autres. D'ailleurs avec l'anniversaire de Zelda l'année prochaine, le titre pourrait annoncer toute une série d’événements (de portages, etc) à découvrir tout le long de l'année prochaine avec en point d'orgue : Zelda BOTW 2 !

Zelda Breath of The Wild 2 : premières infos et nouveau trailer ?

Alors évidemment, on rêverait voir débarquer la suite de Breath of The Wild 2 dès cette année ... Mais là le rêve parait un peu trop inaccessible... Ce serait forcément une grosse claque Par contre, Nintendo peut nous présenter de nouvelles images du jeu qui n'a plus fait parler de lui depuis plus d'un an, dévoiler un trailer voire le titre définitif du jeu ainsi que sa date de sortie. Dans ce cas-là, cela signifiera que le jeu sortira dans un avenir proche (sans doute avant la fin de l'année fiscale en mars 2021 ) mais aussi qu'un nouveau modèle de Nintendo Switch l'accompagnera (on vous a déjà exposé mille fois pourquoi- notamment ici.) . Alors si Nintendo dévoile ses plans concernant le prochain Zelda, en profitera-t-il pour dévoiler ou simplement teaser le nouveau modèle ?

Alors certes, ce nouveau modèle est encore au stade de rumeurs mais il nous apparaît comme une évidence. la question n'est pas de savoir s'il existe mais à quoi il va ressembler et quand Nintendo va-t-il annoncer sa sortie.. Nintendo a prévu un briefing pour le 16 septembre prochain . Ce briefing pourrait être lié aux conséquences et aux mesures à prendre suite à la crise du COVID-19 mais aussi suivre une (ou plusieurs) grosse(s) annonce(s.)

Cela fait désormais plus d'un an que Nintendo n'a pas proposé de Nintendo Direct standard. la société n'a pourtant pas tout à fait abandonné le format mais elle l'a décliné en compartimentant les jeux dans différentes catégories : jeux tiers et jeux indépendants.Alors que les consoles SONY et Microsoft entament une nouvelle histoire, Nintendo pourrait se rappeler à leur bon souvenir en traçant enfin un horizon clair.

Pour finir :

Donc en résumé, on attend encore une date pour Bravely Default II, une présentation et des infos sur la sortie de No More Heroes III, l'annonce de l'arrivée de Zelda : Skyward Sword HD sur Nintendo Switch ainsi qu'un trailer et de nouvelles informations sur la suite de Zelda Breath of the Wild. Tant qu'on y est on est preneur pour des surprises et des nouveautés. Bref, on entend encore et toujours du rêve- la routine habituelle pour les fans de Nintendo.