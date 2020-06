No More Heroes III - Une nouvelle Illustration mettant en avant Monsieur Larbin de Rick et Morty

Dans la catégorie "communication étrange" SUDA51 vient de franchir un nouveau cap. Alors que les fans de Travis Touchdown attendent avec impatience la sortie de No More Heroes III dans le courant de l'année, Goichi Suda aka SUDA51 vient de dévoiler une nouvelle photo sur son compte Twitter.

Cette photo met en avant Monsieur Larbin, une drôle de créature tirée du dessin animé Rick et Morty, avec en arrière plan un Travis Touchdown flouté. Est-ce que SUDA51 tenterait de nous faire passer un message ? En attendant d'en apprendre plus sur No More Heroes III, nous vous laissons découvrir l'image en question ci-dessous.