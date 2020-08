Kingdom Hearts Melody of Memory s'offre une date de sortie

Aujourd'hui se tenait un événement venu de nulle part à savoir un Nintendo Direct Mini "Partner Showcase". Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux à venir sur la Nintendo Switch.

Et c'est Kingdom Hearts Melody of Memory qui ouvre le bal en nous proposant des informations supplémentaires sur son contenu. Kingdom Hearts Melody of Memory est comme son nom l'indique est un jeu de rythme basé sur l'univers Kingdom Hearts. Avec plus de 140 pistes musicales provenant de différents titres de la série, le jeu vous proposera plusieurs types de modes dont un boss battle, un versus en local (jusqu'à 8 joueurs) et un mode versus en ligne permettant de défier les joueurs du monde entier. De plus, un chapitre supplémentaire centré sur le personnage de Kairi sera disponible dans le jeu.

Kingdom Hearts Melody of Memory est attendu sur Nintendo Switch le 13 novembre 2020 et les précommandes sont d'ores et déjà disponibles sur l'eshop de la console.

Source : Youtube