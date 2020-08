Collection of SaGa Final Fantasy Legend s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Square Enix semble être en plein dans sa période rétro actuellement. Après les compilation des jeux Mana et Dragon Quest, voici que la licence SaGa s'offre également sa propre compilation sur Nintendo Switch : Collection of SaGa Final Fantasy Legend. Une occasion idéale pour les joueurs Occidentaux de découvrir 3 J-RPG cultes parus uniquement au Japon et aux Etats-Unis à l'époque :

FINAL FANTASY LEGEND

FINAL FANTASY LEGEND II

FINAL FANTASY LEGEND III

Disponible à partir du 15 décembre 2020 en version dématérialisée, nous pourrons (re)découvrir les origines de la licence créée par Akitoshi Kawazu, tout en bénéficiant de nouvelles fonctionnalités comme une augmentation de la vitesse des personnages, un ajustement de l'écran, ou encore de nouvelles musiques et illustrations pour fêter le 30ème anniversaire de la licence.

Si vous savez que vous passerez par la case achat, Collection of SaGa Final Fantasy Legend est déjà disponible en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99€. Il ne reste plus qu'à voir si une version physique sera prévue au pays du soleil levant pour les allergiques au dématérialisé.