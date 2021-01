Test - COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND : La "SaGa" légendaire débarque enfin en Europe

Il aura fallu attendre 30 ans pour que Square Enix daigne enfin offrir au public Européen sa troisième licence phare de J-RPG : SaGa. Habitué dernièrement aux compilations de jeux rétros avec les licences Dragon Quest et Final Fantasy, c'est donc naturellement que nous avons pu découvrir sur l'eShop de la Nintendo Switch COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND. Une occasion idéale pour se fendre d'un petit test dans nos colonnes.

SaGa, aussi connue sous l'appellation Final Fantasy Legend en Amérique du Nord, fait partie de ses licences qui n’ont pas réussi à profiter d’une localisation en Europe, à une période où l’on pensait les Européens frileux quant au genre J-RPG. Pourtant les 3 premiers épisodes avaient tout pour plaire. Un lore extrêmement riche, un gameplay unique, un système d’évolution avant-gardiste pour l’époque. Et la prouesse et d’autant plus belle que les 3 premiers jeux de la licence sont sortis sur Game Boy, une console portable aux capacités techniquement faibles même à l'époque.