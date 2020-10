No More Heroes III s'offre un nouveau trailer explosif et une date de sortie

Aujourd'hui fut une journée riche en informations du côté Nintendo car un Nintendo Direct Mini "Patner Showcase" y été publié sur la chaîne Youtube officielle de la firme. Nous avons pu alors faire le plein d'informations sur les jeux éditeurs tiers à venir sur Nintendo Switch.

En l'occurrence, No More Heroes III s'est officiellement montré dans un nouveau trailer gameplay explosif; ce qui nous a permis d'en apprendre plus sur ce titre tant attendu par les fans. Impliqué dans une bataille à mort intergalactique, à l'aide de son mythique katana laser, Travis Touchdown devra faire face à une horde d'aliens surpuissants où il devra encore une fois ressortir vainqueur.

Sans plus de précisions, No More Heroes III est attendu sur Nintendo Switch en 2021 . Les joueurs devront encore être un peu patients avant de pouvoir se replonger dans cet univers unique en son genre où les blagues et les muscles sont de la partie.

Dégainez votre katana laser ! Travis Touchdown va affronter les super-héros les plus infâmes de la galaxie dans No More Heroes 3, disponible en 2021.

