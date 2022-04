No More Heroes III n'est plus exclusif à la Nintendo Switch - Le jeu déjanté de Suda51 annoncé sur Xbox et Playstation

No More Heroes 3 fait partie des jeux japonais déjantés disponibles en exclusivité sur la Nintendo Switch comme Astral Chain, Bayonetta 1 & 2 ou encore dans une moindre mesure Daemon X Machina. Cependant, No More Heroes 3 ne sera bientôt plus une exclusivité de la console de Nintendo. En effet, XSEED vient de confirmer que, comme les deux autres épisodes avant lui, No More Heroes 3 allait être porté sur d'autres plateformes : la Ps4, la Ps5 et sur Xbox Series / Xbox One. Pour le moment, pas de date de sortie mais nul doute que d'autres informations devraient nous parvenir prochainement.

Pour mémoire, No More Heroes 3 est un titre frappadingue partant dans tous les sens dans la grande lignée des titres précédents. C'est un jeu inégal qui multiplie les références, les séquences ultra-trash et des moments carrément hallucinants. Brisant constamment le quatrième mur et se permettant toutes les outrances, No More Heroes 3 est une déclaration d'amour à la culture geek imparfaite et jubilatoire- plus de détails avec notre test.

No More Heroes 3 est disponible actuellement sur Nintendo Switch. Retrouvez notre test complet ICI et la revue de presse du monde entier LA.